تعرف على دور مصطفى غريب في فيلم وفيها إيه يعني

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان مصطفى غريب لتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم وفيها ايه يعني وهو من بطولة ماجد الكدواني وغادة عادل.

دور مصطفى غريب في فيلم وفيها ايه يعني

ويقوم مصطفى غريب بتجسيد أثناء أحداث الفيلم دور زوج ابنة ماجد الكدواني وتدور بينهما العديد من المواقف الكوميدية بطبيعة حال خفة ظل الثنائي، كما يجسد ماجد الكدواني دور محاسب متقاعد يقع في حب غادة عادل، ومن المقرر طرحه خلال موسم رأس السنة الجديدة.

أحداث فيلم وفيها ايه يعني

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي ويظهر ماجد الكدواني ضمن أحداث الفيلم بشخصية محاسب متقاعد ويعيش قصة حب قديمة مع غادة التي تلعب دور ربة منزل، لكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات.

ويعتمد فيلم وفيها ايه يعني على عدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول والفيلم يركز بشكل مكثف على المشاعر والمواقف الإنسانية.

وفيلم وفيها إيه يعني من بطولة غادة عادل وماجد الكدواني وأسماء جلال وميمي جمال وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في البطولة والفيلم من تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني.

أعمال ينتظرها مصطفى غريب

جدير بالذكر أن مصطفى غريب ينتظر عرض فيلم إكس مراتي والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي من بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني،، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن المقرر طرحه بالسينمات يوم 24 من الشهر الجاري.

آخر أعمال مصطفى غريب

يذكر أن آخر أعمال مصطفى غريب هو في مشاركته في فيلم اللعب مع العيال الذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي لعام 2024، حيث يشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، أسماء جلال، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وتدور احداثه في إطار كوميدي لا يخلو من الأكشن.