نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "ليها فيّا".. عمرو مصطفى يمدح السيدات في أحدث أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان عمرو مصطفى جمهوره لأغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها قريبا، تحمل عنوان "ليها فيا"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، معترفًا خلال الأغنية بفضل المرأة في نجاح حياة الرجل، والاغنية من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

عمرو مصطفى يروج لـ أغنية "ليها فيّا"

وروج عمرو مصطفى للأغنية، وكتب: كل راجل في حياته ست كانت هي مصدر إلهامه.. مصدر سعادته.. أو حتى مصدر نجاحه... ليها فيا أغنيتي الجديدة بتحتفل بالستات اللي بيخلوا حياتنا أحلى وأقوى.. شاركوني قصصكم عن الستات اللي كانوا ليكم مصدر إلهام وقوة ودافع للنجاح! اعمل منشن ليها وقولها شكرًا إن انتي ليكي فيا.

آخر أعمال عمرو مصطفى

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وكان آخر أعمال عمرو مصطفى هي أغنية "مستغني"، والتي طرحها قبل عام عبر يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام.

كلمات أغنية "مستغني"

وجاءت كلمات أغنية "مستغني": مستغني، ماهو الحب دغدغني، مستغني، واهم ندموا وبلغني، يا أخي طبع البني آدم ده غريب جدا دايما يتبطر، الواحد يدي بيتمرعوا يبعد بيقربوا أكثر، ولا عاش ولا كان ولا مية تعبان، يستجري خلاص يلدغني، مستغني ماهو الحب دغدغني، مستغني واهم ندموا وبلغني، بلغني، بلغني، بلغني، بلغني، مستغني، ماهو الحب دغدغني، مستغني، واهم ندموا وبلغني، وعموما مش فارقة خلاص بقى لا تلوم حد ولا تعاتب، وفي كل أسامي اللي عرفتهم أنا على أساميكم شاطب، وأنا يعني ماكنتش ويا ملاك ولا قربكوا بينغنغني، مستغني ماهو الحب دغدغني، مستغني واهم ندموا وبلغني، بلغني.

نبذة عن عمرو مصطفى

ولد عمرو مصطفى في 31 ديسمبر 1978 حي الحلمية القاهرة، تربى بين أخ وأختين، ظهر حب عمرو للموسيقى منذ طفولته فلحن القصائد العربية الموجودة في كتاب اللغة العربية المدرسي، وكانت القيثارة أول هدية يحصل عليها عندما كان في الثالثة من عمره، إلتحق عمرو بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وبدأت منها إنطلاقة نجمه، توالت الأعمال الناجحة له، مع العديد من النجوم والمغنيين المصريين والعرب، مثل محمد حماقي، ومصطفى قمر، وشيرين وجدي، ومحمد منير، وهشام عباس، ونوال الزغبي، وسميرة سعيد، والشاب خالد، والشاب مامي، وعامر منيب، ودنيا سمير غانم، وراشد الماجد، وغيرهـم.

