نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتايجر.. أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، صور من أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بفستان بنقشة التايجر، ونسقت معه بعض الإكسسوارات، تركت خصلات شعرها البنية الطويلة منسدلة على كتفيها، واعتمدت القليل من المكياج لإظهار جمال ملامحها.

أحدث أعمال ياسمين عبدالعزيز

ومن ناحية اخري، تعاقدت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرًا على تقديم عمل درامي في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، ويتولى كتابته السيناريست عمرو محمود ياسين، وايضا تجتمع في مسرحية جديدة مع كريم فهمي، وبيشارك عدد من النجوم منهم بدرية طلبة، مايان السيد، محمد عبد الرحمن، وغيرهم.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل ضرب نار، الذي عر في رمضان 2023، العمل من بطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، وايضا طرحت ياسمين عبدالعزيز إعلانها لصالح إحدى شركات المحمول الشهيرة، وظهرت بأكثر من شخصية، وارتدت ياسمين عبدالعزيز في الإعلان فستان زفاف وجلباب بلدي للرقص، وزي رجل، بينما ظهر في نهاية الإعلان الفنان كريم فهمي.

مرض ياسمين عبد العزيز

سبق، أصيبت ياسمين عبد العزيز، بمرض يسمى "أكياس الشوكولاتة" أو بطانة الرحم، المنتشر لدى بعض النساء، ومشيرة إلى أنها مصابة منذ أن كانت في الـ 16 من عمرها، وأجرت 4 جراحات في شهرين، بعد تعرضها لتسمم في الدم.

اعمال جمعت ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي

ويعد مسلسل لآخر نفس هو العمل الأول الذي جمع بين العوضي وزوجته ياسمين عام 2019 والتى دارت أحداثه فى إطار درامي مشوق، كرر الثنائى التعاون مرة أخرى في عام 2021 من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير"، واجتمع الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بعمل جديد هذا العام حيث قدما الثنائى مسلسل "ضرب نار"، ودارت أحداثه حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم منسوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة نتنهى بالزاوج.