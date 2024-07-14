إشادة كبيرة بمهرجان العلمين.. 50 يومًا من الإبهار في أكبر حدث ترفيهي

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الإعلامي محمد جاد، إنّ مهرجان العلمين حصل على إشادات كبيرة بعدما بدأ بحفل المطرب محمد منير وظهور عروض فني لفلسطين والتراث الفلسطيني وغيرها من الفعاليات.

وأضاف "جاد"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "مازلنا نعيش ردود أفعال قوية على السوشيال ميديا لمهرجان العلمين في نسخته الثانية، حيث يتحدث الناس عن أصداء محمد منير، كما ظهر مدحت صالح في المسرح الروماني بالمدينة التراثية، كما جرى تقديم عروض للحيوانات الأليفة".

وتابع الإعلامي: "أمس، كان الإقبال كبيرا على بعض الرياضات الشاطئية في مقدمتها كرة القدم الشاطئية، ومسابقة أسرع لاعب في مهرجان، ومسابقة واحد ضد واحد، حيث لعب المشاركون واحد ضد واحد مع محمود عبد الحكيم لاعب بتروجيت والمصري الأسبق، ومن المنتظر أن يشهد المهرجان ألعابا رياضية تجذب الأعمار المختلفة".





تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".