برود ببرود.. أحدث أعمال رامي جمال

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم رامى جمال لطرح أحدث أغانيه الجديدة، غدًا الإثنين، تحمل اسم "برود ببرود" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل عددا من المفاجآت.

أحدث أعمال رامي جمال

سبق، أطلق رامي جمال التي تحمل اسم «يا دمعي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ضمن سلسلة من الأغاني التي يطلقها خلال موسم الصيف، والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ، وجاء تصميم فيديو الأغنية بشكل مختلف وطريف من خلال استخدام شخصيات كارتونية صعيدية مع كلمات الأغنية وهي المرة الأولى التي يقدمها رامي بهذا الشكل والتي أخرجت الأغنية بشكل رائع.

كلمات اغنية يا دمعي

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

روحتلهم ردوا بابهم

يحرم على قلبي عتابهم

مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم

بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا

الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

واللي سكنتوا مساكني من نقطة ضعفي مسكني

بطلت الطيبة بطلتها ومفيش حاجة هتحركني

عززته سقاني من ذله صدمتني ابيار غله

اخر اعمال رامي جمال

وكان اخر اعمال رامي جمال هو ألبوم "خليني أشوفك"، الذي طرح منه عددًا من الأغنيات، ومن أشهرها أغنية «بيطمنوني»، وهي من الكلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، وإنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ، وايضا أغنيته "بيكلموني" وألبومه "جيت متأخر" الذي حقق به نجاحات كبيرة.

