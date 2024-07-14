كايروكي يشعل حفل ليالي مصر في الإسكندرية بحضور آلاف من الجماهير

القاهرة - محمد ابراهيم - كايروكي يشعل حفل ليالي مصر في الإسكندرية بحضور الآلاف من الجماهير

على هامش فعاليات حفلات ليالي مصر أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا مميزا أمس السبت الموافق يوم 13 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024

وجاء هذا الحفل في إستاد الأكاديمية البحرية في الإسكندرية، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بحفل كايروكي.



تفاصيل حفل كايروكي ضمن حفلات ليالي مصر

قدم فريق كايروكي أمس باقة مميزة من ألمع الأغاني في وسط إحتفالات مبهجة وهتاف جماهيري كبير، وقام الفنان أمير عيد بغناء مجموعة مميزة من أغانيه التي تنوعت بين القديم والجديد وتفاعل معها جمهور الحفل، ومن أبرز هذه الأغاني: أنا نجم، جوني كاش، نفسى أحبك، كوستاريكا، بسرح وأتوه، وغيرهم.

أمير عيد



تفاصيل عن حفلات ليالي مصر

يضم مشروع ليالي مصر عدد كبير من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر والوطن العربي ويأتي ذلك ضمن خطة «المتحدة للخدمات الإعلامية» وذلك من أجل الحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه، وقد شهدت حفلات ليالي مصر إنطلاقة قوية حيث قام الفنان المتألق محمد حماقي بإحياء أولى هذه الحفلات في يوم 30 من شهر يونيو الماضي لهذا العام وكانت واحدة من أقوى الحفلات الغنائية للفنان محمد حماقي.

آخر أغاني أمير عيد

ومن ناحية أخرى كانت آخر أغاني الفنان أمير عيد هى أغنية بعنوان "بحلم" وتم طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

كلمات أغنية بحلم لأمير عيد

وتقول كلمات الأغنية:

انا عايش وبحلم بدنيا جديدة

وبغني وفيها ايه

يعني لما احلم

دي مش حاجة جديدة عليا

احلامي كلها ببلاش

والحلم عندي ما بيستناش

بحلم كتير أجري وأطير

في سما واسعة كلها خير

معايا ناسي واحبابي

وانسى عذابي

بحلم أشوف الدنيا ساعات

من غير ألوان ولا نور كذاب

بحلم أعيش أنا والاحباب

ونضحك للحياة

بحلم وحلمي مالوش نهاية

وياريت الكل يحلم معايا

بحلم كتير أجري وأطير

في سما واسعة كلها خير

معايا ناسي واحبابي

وانسى عذابي

بحلم أغني وسط ألوف

نبعد قلوبنا بعيد عالخوف

يلا يا صاحبي نلف نطوف

نعيش النهاردة وياما هنشوف