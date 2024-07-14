شعبي ولا صعيدي.. أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أحمد العوضي عن معلومات أحدث مسابقاته التي يقوم بتقديمها لجمهوره ومتابعيه دائمًا، وقام بتوجيه سؤال لمتابعيه لتوقعات تفاصيل أحدث أعماله الدرامية الذي يخوض بها الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025، حيث أوضح أنه سوف يختار 15 فائزًا، على أن يحصل الفائز على 10 آلاف جنيه.

وكتب أحمد العوضي منشورًا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: سؤال المسابقة وهختار 15 أخ وأخت كل فائز 10 آلاف، يا ترى مسلسل رمضان 2025 إن شاء الله هيبقى شعبي ولا صعيدي ولا خيال علمي، مفيش أسهل من كدة أهو هلم الورق كمان 3 أيام يلا بينا.

مسابقات سابقة لأحمد العوضي

يشار إلى إنه تلك المسابقة ليست الأولى التي يقدمها أحمد العوضي لمتابعيه، ويختار عدد من الفائزين بشكل عشوائي، ويتم حصولهم على جوائز جوائز مالية، حيث قدم في رمضان الماضي هذه المسابقة والتي استمرت لمدة 30 يومًا في كل يوم يختار عددًا من متابعيه للفوز بها، وكان إطار هذه المسابقة عن أحداث ودوره في مسلسل حق عرب.

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مشاركته في رمضان الماضي 2024، من خلال مسلسل حق عرب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وملايين المشاهدات طوال فترة عرضه، إذ دارت أحداثه في إطار الدراما الشعبية، وشارك فيه مجموعة من النجوم، أبرزهم رياض الخولي ووفاء عامر وآخرين.