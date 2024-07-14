ليلة الأحلام تجمع آمال ماهر وعمر خيرت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر أرينا، يجمعها مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، بعنوان "ليلة الأحلام" يوم 26 من شهر يوليو الجاري.



ونشرت شركة بنش مارك، المنظمة لحفل آمال ماهر والموسيقار عمر خيرت، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث كتبت: "ليلة الأحلام.. ليلة نستمتع فيها بإبداعات الموسيقار الكبير عمر خيرت وصوت الفنانة الكبيرة آمال ماهر في جدة.. على عبادي الجوهر أرينا".

حفلات آمال ماهر

على جانب آخر، أحيت الفنانة آمال ماهر مؤخرًا حفلين في المملكة العربية السعودية في مدينتي الطائف وأبها، وحققت خلالهما نجاحًا كبيرًا. قدمت آمال في هذين الحفلين عددًا من أشهر أغانيها وأغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ونجاة الصغيرة، وغيرها من الأغاني التي أطربت بها الجمهور.

كما تستعد آمال ماهر لإحياء حفل في مهرجان قرطاج الدولي، بعد غيابها لعدة سنوات، وذلك يوم 10 من شهر أغسطس المقبل. من المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

في سياق آخر، طرحت آمال ماهر في الفترة الماضية ميني ألبوم يحمل 5 أغاني بعنوان "أنا كويسة" بعد غياب سنوات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. تشمل أغاني الألبوم: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمرين، الحكاية في مشهدين، وكسبت الرهان، وحققت هذه الأغاني نجاحًا ساحقًا.