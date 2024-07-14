علاء عوض: “أنا اتجوزت 4 مرات وتبت بعدها"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان علاء عوض، عن سبب طلاقه من المطربة مها خليل، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها “كلام الناس” مؤكدًا أنه تزوج 4 مرات في حياته، ولكنه قرر عدم الإنجاب وعدم خوض تجربة الزواج مرة أخرى.

وعلق علاء عوض قائلًا: “أنا اتجوزت 4 مرات وتبت بعدها، الجواز حاجة جميلة جدًا وله إيجابيات وسلبيات، وأنا عندي 5 بنات اللي هما بنات إخواتي، وكان عندي فرص كتير أخلف واخترت إني مخلفش، واخترت إني أربي كلاب، هما حياتي كلها وبصرف عليهم 70% من فلوسي”.

وتابع علاء عوض عن سبب انفصاله عن مها خليل: “مفيش حاجة عقدتني من الجواز، ولكن أنا حظي كان وحش، والزوجة الأولى المغنية مها خليل والدتها كانت رافضة والأب مكروه، وبقيت أنا مكروه عن الأم إني اتجوزت بنتها غصب عنها، وبقت تعملي أعمال سفلية، وأنا اتكسرت في أول حب، واتجوزت التانية والتالتة والرابعة في 3 سنين”.