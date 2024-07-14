القاهرة - محمد ابراهيم - كارمن سليمان تعلن عن موعد طرح أغنية "حبايب قلبي"

تستعد الفنانة كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة بعنوان "حبايب قلبي" وأعلنت الفنانة كارمن سليمان عن موعد طرح أغنيتها وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام ويستعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل.



كارمن سليمان تعلن عن موعد طرح أغنية حبايب قلبي

ونشرت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام مقطع فيديو من تصوير الفيديو كليب وظهرت فيه وهى تكتب على المرآة "حبايب قلبي" وهو عنوان أغنيتها الجديدة، وعلقت على الڤيديو من خلال خاصية "الكابشن":

"إدعولي من قلبكم الفرحة تتم حبايب قلبي هتنزل بكرة الساعة 7 على يوتيوب وكل المنصات. جاهزين!!".

تفاصيل أغنية حبايب قلبي لكارمن سليمان

تأتي أغنية حبايب قلبي للفنانة كارمن سليمان من ألحان الملحن عزيز الشافعي وإنتاج مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان ومن المقرر طرحها يوم الإثنين المقبل الموافق يوم 15 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024.

بوستر أغنية حبايب قلبي

آخر كليبات الفنانة كارمن سليمان

ومن ناحية أخرى كانت آخر كليبات الفنانة كارمن سليمان هو فيديو كليب بعنوان "كنا في مكان" والذي تم طرحه في فبراير الماضي لهذا العام الحالي 2024 على حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتم تصويره على طريقة الذكاء الإصطناعي، وحققت نجاحا كبيرا أثناء طرحها، والأغنية من إنتاج مصطفى جاد، كلمات أحمد سرور، ألحان مصطفى جاد، توزيع وميكس ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، أوركسترا Fames Project، إخراج عمر شربيني.