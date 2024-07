وفاة الممثلة الأمريكية شانين دوهيرتي بعد صراع مع مرض السرطان

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت الممثلة الأمريكية شانين دوهيرتي بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 53 عامًا. قدمت العديد من الأعمال البارزة، منها مسلسل "Beverly Hills" و"Charmed".

ماذا فعلت شانين دوهيرتي بعد علمها بإصابتها بمرض السرطان؟

عند علمها بمرضها، قامت دوهيرتي بتنظيم ممتلكاتها والتفكير في التبرع ببعض الأغراض أو بيعها. قررت التخلي عن حلمها في العيش في منزل بولاية تينيسي ورعاية الخيول، وبدأت في التخطيط لبناء ملجأ للخيول التي تم التخلي عنها من قبل أصحابها أو التي تعاني من العجز وعدم القدرة على الحركة.

تصريحاتها وأفعالها

في العديد من اللقاءات التلفزيونية، قالت دوهيرتي إنها تخشى أن تمر حياة والدتها بالعديد من الصعوبات بعد وفاتها، خاصة بعد إصابتها بمرض السرطان. أصرت على تأمين مستقبل عائلتها قبل رحيلها، وقررت التخلي عن العديد من أحلامها الشخصية والمهنية.

تأثيرها على جمهورها

بالرغم من رحيلها، قدمت دوهيرتي لمحبيها وجمهورها قصة من الكفاح وروح التخلي والتضحية بالأحلام من أجل العائلة. تفاعل عدد كبير من جمهورها ومحبيها معها بعد إعلانها تقديم العديد من الخدمات الخيرية بعد إصابتها بالسرطان.

ولدت شانين دوهيرتي في ممفيس بولاية تينيسي بتاريخ 12 أبريل 1971. بدأت حياتها المهنية بالتمثيل في سن مبكرة، حيث حصلت على أدوار ضيفة في برامج تلفزيونية مثل "Voyagers!" و"Father Murphy". كما ظهرت في أعمال أخرى مثل "Little House on the Prairie"، و"The Secret of NIMH"، و"Magnum، P.I."، و"Airwolf"، و"Girls Just Want to Have Fun".

كان فيلم "Heathers" عام 1988 أول فيلم سينمائي رئيسي لها، لكنها ارتقت إلى النجومية حقًا عندما تم اختيارها لدور بريندا والش في مسلسل "Beverly Hills، 90210". لعبت دور البطولة في المسلسل لمدة أربعة مواسم قبل مغادرته في عام 1994. ورغم التقارير التي أشارت إلى دراما في موقع التصوير، عادت بدور بريندا في "90210" عام 2008 و"BH90210" عام 2019.

بعد ذلك، ظهرت دوهيرتي في العديد من المشاريع الأخرى مثل "Mallrats" و"Jay and Silent Bob Strike Back". ومع ذلك، كان النجاح الحقيقي التالي لها هو مسلسل "Charmed"، حيث لعبت دور برو هاليويل وأخرجت بعض الحلقات. كانت جزءًا من "Charmed" لمدة ثلاثة مواسم إلى جانب أليسا ميلانو وهولي ماري كومبز.

كما كانت نجمة في بعض برامج الواقع، مثل "Breaking Up With Shannen Doherty" و"Off the Map With Shannen and Holly"، وكانت مضيفة بودكاست يسمى "Let's Be Clear With Shannen Doherty". تحدثت في البودكاست عن مسيرتها المهنية وكيف أثر سرطان الثدي على حياتها.

دخلت مرحلة الانعزال بسبب المرض في عام 2017، وكشفت في عام 2019 أن السرطان عاد وانتشر. وعلى الرغم من التشخيص، استمرت في التمثيل في مشاريع مثل "Dying to Belong" و"List of a Lifetime".