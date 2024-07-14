هند صبري تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هند صبري متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند بتسريحة شعر جميلة، ووضعت مكياج هادئ يبرز ملامحها الجميلة

قصة مسلسل مفترق طرق



يذكر أن آخر أعمال هند مسلسل مفترق طرق حول، وتدور أحداثه حول شخصية «إليسيا» التي تجسدها الفنانة هند صبري التي تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذي يجسده الفنان ماجد المصري الذي يعمل في مهنة المحاماة والذي يدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في العديد من قضايا الفساد التي ارتكابها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنها.

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"

أبطال مسلسل مفترق طرق



ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.

موعد عرض مسلسل مفترق طرق



وعرض المسلسل عبر منصة شاهد ابتداءً من 2 يونيو، ويشاركها في البطولة إياد نصار، جومانا مراد، ليلى عز العرب، هدى المفتي، نهى عابدين، علي الطيب ومجموعة من النجوم، إنتاج: مجموعة كاريزما للإعلام.