بعد تصدره التريند بسبب رقصه مع جميلة عوض.. علاء عوض يعلق "أمال لو شافوا اللي كنت بعمله زمان"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان علاء عوض، عن علاقته بابنة أخيه الفنانة جميلة عوض، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها “كلام الناس” بعد تصدرهما مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق علاء عوض خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز: “عملت رقصة مع جميلة بـ”نكلة" وده واحد على مليون وطلع تريند، أومال لو شافوا اللي كنت بعمله زمان، كانوا هيقفلوا علينا التريند".

وتابع: “ناس زعلوا إننا معزمناهمش في فرح جميلة عوض، أنتم مفكرين أننا مسيطرين؟، دي ماما هي اللي مسيطرة علينا بجمالها وهي جميلة في كل حاجة.. وجميلة اتأخرت شوية في موضوع الجواز، واحنا فرحنا لما اتجوزت أحمد حافظ المونتير رقم واحد في مصر، واحنا مطمنين، ويا رب محدش يقرّ عليها؛ هي جميلة كده ورايقة مع نفسها سيبوها، هما مكملين بعض”.

وعلق علاء عن رأيه في دخول جميلة عوض الساحة الفنية ورأي العائلة، قائلًا: “إن جميلة أعدت لنا مفاجأة بمشاركتها في مسلسل تحت السيطرة، وأتقنت دورها التي قامت به، وهذا سبب لنا جميعًا حالة من الذهول، خاصةً أنها تعتبر الدلوعة الموجودة في العائلة، ونحن نشعر بفخر بما حققته من نجاح في هذا المسلسل”.

وأكد “عوض”، أنه وأشقاءه لم يدخلوا الوسط الفني بالواسطة، مردفًا: “بابا قالنا ده الطريق بتاعكم أنا مبساعدش، اللي عايز فن يروح، إحنا فنانين مش علشان إحنا ولاد عوض، احنا فنانين علشان في موهبة موجودة، وشغل الأكاديمية ملهوش علاقة تمامًا بشغل السوق”.