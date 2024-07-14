علاء عوض يكشف عن فوزه بسيارة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان علاء عوض، عن علاقته بوالديه الراحلين، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها “كلام الناس” بعد تصدرهما مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق علاء عوض خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز: “أنا خدت خبطات كتير في حياتي وكبيرة، وأبويا وأمي ماتوا في 50 يوم، أمي كانت بتعشق أبويا وخدت الـ 40 بتاعه، وهي في حالة صمت، ودخلت 25 يوم الإنعاش، وتوفت بعد وفاته بـ 55 يوم”.

وصرح علاء عوض عن حصوله على سيارة بعد فوزه بمسابقة رقص، قائلًا: “بما أني بكالوريوس باليه، وكنت بكسب دايمًا مسابقات، وفي مرة لقيت أوتيل عامل مسابقة على عربية، وعملت شكل استعراضي وضفرت الباليه مع المودرن دانس، والمسابقة كانت كل يوم حد واثنين، وكنت بطلع الأول كل أسبوع، ويوم ما كسبت العربية كنت صرفت قد ثمنها 4 مرات، ومحمد منير وشريف منير كانوا بييجوا يشجعوني، وهي فرحة المكسب أن بكسب كل الدول العربية، وكسبت العربية واتنصب عليا فيها”.