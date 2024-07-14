رشوان توفيق: 'مينفعش بعد تاريخي وعمرى دة كله تقولوا متجوز بنت قد أحفادي' (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت خلال الساعات الأخيرة زواج الفنان القدير رشوان توفيق من فتاة من عمر أحفاده مما آثار غضب رواد السؤشيال ميديا.

الفنان القدير رشوان توفيق ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

وتواصل دوت الخليج الفني مع الفنان القدير رشوان توفيق ليكشف لنا حقيقة هذا الأمر “ الذي كتب هذا المنشور أو نشر صورة إنسان سافل أني اتجوزت شابة صغيرة وبيسئ ليا ولتاريخي الصورة دي كانت في تكريم والبنات كانت عايزة تتصور معايا وأنا مش عندي فيس بوك وعرفت عن طريق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي"

وجه رسالة لمروادي هذه الشائعة “ أنا عمري ٩٠ سنة عيب أوي تكتبوا عني الكلام دة هتجوز بنت قد أحفادي ولية عشان شوية تعليقات ولايكات تكتبوا كدة”

آخر أعمال رشوان توفيق

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير رشوان توفيق فيلم “ أهل الكهف” الذي مازال يحقق نجاحًا ساحقًا بدور العرض.