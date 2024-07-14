نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي ينتهي من تصوير 50 % من مسلسل "6 شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استكمالًا لنجاحه في الآونة الأخيرة انتهى الفنان الشاب نور النبوي من تصوير 50% من تصوير مسلسله الجديد "6 شهور" والذي يعد أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا فى السينما بفيلم الحريفة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر منصة watch it، والمقرر عرضها ضمن موسم الأوف سيزون حصريا على واتش إت الإلكترونية.

وانتهى “نور” من تصوير ما يقرب من 50 % من مشاهد العمل، ويعكف المخرج مصطفى سولي على تصوير باقي مشاهد العمل المكون من 10 حلقات ليصبح جاهزًا للعرض خلال موسم الأوف سيزون، وينتمى لنوعية المسلسلات ذات الطابع الاجتماعي التشويقي.

تفاصيل مسلسل “6 شهور”

مسلسل 6 شهور مكون من 10 حلقات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في العمل بعد التخرج من الجامعة، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، على أن يبدأ تصويره قريبًا، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.