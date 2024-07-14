نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاثنين القادم.. هنا الزاهد تفتح قلبها لـ إسعاد يونس وتتحدث عن سبب انفصالها عن أحمد فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار تحل الفنانة هنا الزاهد في ضيافة الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة قناة dmc.

وتتحدث هنا الزاهد عن انفصالها عن الفنان أحمد فهمي وما تغير في شخصيتها، وتفتح قلبها وتكشف عن خوفها من الشعور بالوحدة، بالإضافة لحديثها عن فترة مرض والدتها، وتتذكر مواقف من طفولتها، أيضا تتحدث عن أعمالها الفنية وتعاونها مجددا مع الفنان تامر حسني موضحة أنه مقتنع بها ويريدها أن تغني.

وروجت قناة dmc للحلقة حيث نشرت برومو تشويقي للحلقة عبر "إنستجرام"، معلقة: "حلقة كلها فضفضة وكلام من القلب مع صاحبة السعادة وضيفتها الجميلة هنا الزاهد.. استنونا يوم الإثنين المقبل فقط على dmc".

وعرض للنجمة هنا الزاهد في السينمات خلال موسم عيد الفطر الماضى، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي جمعها بالفنان هشام ماجد والفنان محمد ثروت وتأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي. وقد حقق الفيلم نجاحًا لافتًا، حيث وصلت إيراداته إلى 60 مليون جنيه قبل رفعه من دور العرض هذا الأسبوع استعدادًا لاستقبال أفلام موسم عيد الأضحى 2024.