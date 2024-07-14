الوجهة السياحية الأبرز.. كاظم الساهر يستعد لليلة ساحرة من مهرجان العلمين

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أحمد جودة - القاهرة - رصدت الإعلامية هدير أبوزيد، فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين"، في نسخته الثانية، وذلك على الهواء مباشرة.

وقالت الإعلامية هدير أبوزيد، خلال رسالة على الهواء:" اليوم الرابع من فعاليات العالم علمين، والأجواء كلها متعة وبهجة ومحبة وسلام ورسائل كثير من المهرجان لكل منطقة في العالم، والافتتاحية كانت مع حفلة الكنج محمد منير".

وأضافت: العلمين الوجهة السياحية الأبرز علي ساحل المتوسط، والحفلة القادمة للفنان كاظم الساهر، والذي يستعد لليلة ساحرة من مهرجان العلمين، واختيار المكان عبقري بخلق مساحات كبيرة داخل مدينة العلمين التي تتسع لكل شئ".

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اليوم، الإثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، وتعمل على تحضيرات الاستعدادت النهائية، وشهد المؤتمر الصحفي والذي تمت إقامته في منطقة النورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة الإعلان عن كافة الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية التي يشهدها المهرجان خلال العام الجاري على مدار شهور الصيف.



تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".