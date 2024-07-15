تعرف على سعر إطلالة يسرا في إجازتها بـ إبيزا

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أحمد جودة - القاهرة - تقضي الفنانة يسرا عطلتها في إبيزا، وحرصت علي مشاركة جمهورها بصور جديدة لها.

سعر إطلالة يسرا في إجازتها بـ إبيزا

أطلت يسرا بفستان أبيض بسيط واسع من القطن، يصل سعره 19 ألف جنيه، ظهرت لا تضع أي مكياج.

أحدث أعمال يسرا

ومن ناحية اخري، كانت يسرا انشغلت الفترة الماضية في العرض المسرحي "ملك والشاطر" الذي عرض في المملكة العربية السعودية، بطولة أحمد عز، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي، تدور أحداثها في أجواء أسطورية حول مغامرات الشاطر حسن بهدف الحصول على "السعسع الأسود"، من أجل إنقاذ الملكة مَلَك "ست الكل"، وتخليصها من السحر الذي يسيطر عليها ويجعلها تنام طوال العام وتستيقظ يوما واحدا فقط، ويمر الشاطر حسن خلال مغامراته بالعديد من الأراضي والجزر.

اخر اعمال يسرا

وكان اخر اعمال يسرا هو فيلم شقو، الذي شاركت خلاله بظهور خاص مع عمرو يوسف، والعمل عُرض في موسم أفلام عيد الفطر الأخير، وضم محمد ممدوح، دينا الشربيني، وأمينة خليل، وكان من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، فيلم ليلة العيد الذي عرض في السينما، شارك بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم، عبير صبري، سيد رجب، ريهام عبد الغفور، مايان السيد، محمود حافظ، يسرا اللوزي، سميحة أيوب التي تجسد شخصية الراوي، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وايضا مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»، الذي تم عرض خلال موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور، دارات أحداث العمل حول الدكتورة سميحة التي تقرر الرجوع لمصر بعد موت زوجها جلال في كندا، برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد ورثهم، وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، سما

بكاء يسرا لعتزال الزعيم

سبق، تحدث يسرا عن سبب بكائها عندما علمت بخبر اعتزال الزعيم عادل إمام في برنامج آخر، موضحة: "لم أتصوّر في يوم أن أستاذنا العظيم يعتزل، لأنه يحب الفن وعاش له، وعمري ما تصورت أنه يبعد عننا، تساءلت معقولة مش هيرجع لنا تاني بفنه.. حتة من قلبي اتخلعت".