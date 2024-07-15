نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لن تفوز أبدًا".. ويجز يعلق على أزمة شهد سعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الأزمة الأخيرة للاعبة شهد سعيد، علق مطرب الراب ويجز على اعتذار اللاعبة عن تمثيلها منتخب مصر للدراجات في أوليمبياد باريس 2024، وذلك بعدما تسببت في إصابة زميلتها المصرية جنة عليوة بكسر مضاعف جعلها تنسحب من المسابقة.

فعبر ويجز عن رأيه حول أزمة اللاعبة المعتزلة عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» معلقًا: “إن الاعتذار قصة نتعلم منها ألا تكن كارهًا.. فحينها لن تفوز أبدًا”.

أزمة شهد سعيد

وفي 27 أبريل الماضي، شهد سباق بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية للسيدات حادثة أثارت الكثير من الجدل، حيث انتشر مقطع فيديو يظهر اللاعبة شهد سعيد وهي تصطدم بزميلتها جنة عليوة، مما أدى إلى إصابة جنة بجروح خطيرة وفقدان مؤقت للذاكرة.

وتم نقل جنة إلى المستشفى على الفور، في حين توجت شهد بالمركز الثالث في السباق. عقب هذه الحادثة، قرر الاتحاد المصري للدراجات إيقاف شهد سعيد لمدة عام على المستوى المحلي.