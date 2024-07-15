نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها وتر حساس.. أعمال غنية تعرض على منصة watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد منصة Watch it لعرض العديد من الأعمال الفنية، والتي من المقرر عرضها في موسم الأوف سيزون، حيث تستعد لعرض عدد من المسلسلات التي تتنوع بين الدراما والكوميديا والرومانسية، وتشهد الكثير من البطولات المطلقة لفنانين شباب.

قائمة مسلسلات watch it في الأوف سيزون

مسلسل إنترفيو



يعتبر أول بطولة مطلقة للفنانة الشابة رنا رئيس، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر منصة "Watch It"، ويشارك في بطولته خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، محمد العمروسي، حازم إيهاب، من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، تدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول الفتاة نادين التي تقوم بدورها رنا رئيس وتعمل محللة بيانات، حيث تذهب لإجراء مقابلة عمل في إحدى الشركات الكبرى وتنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تلك المقابلة.

مسلسل 6 شهور

ويستأنف الفنان الشاب نور النبوي تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد 6 شهور والمقرر عرضه بشكل حصري على منصة watch it خلال الفترة المقبلة، العمل يعد أولى بطولات النجم الصاعد نور النبوي المطلقة في الدراما التليفزيونية، مسلسل 6 شهور من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام فاروق، ومن إنتاج أروما، وهو من بطولة نور النبوي ونور إيهاب وعدد آخر من الأسماء الشابة، ويتكون من 10 حلقات.

وتر حساس



كما تعكف صبا مبارك وأبطال مسلسل وتر حساس تصوير أحداثه خلال هذه الفترة تمهيدًا لعرضه.

ومسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم الأوف سيزون وتحديدًا قبل نهاية العام الجاري وتدور أحداث مسلسل وتر حساس في إطار درامي اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق، وهو من تأليف أمين جمال وينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أعمال منصة watch it

وتصدرت الأعمال التي تم طرحها مؤخرا قائمة الأعلى مشاهدة في مصر والوطن العربي ومنها مسلسل دواعي السفر ومسلسل ام الدنيا الجزء الثاني وتراهن watch it على نجاح الشباب ومنحهم الفرصة لإثبات موهبتهم.

