نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميس حمدان لـ "دوت الخليج الفني": هذا هو سبب طرحي لأغنية " زلزال في قلبي"... والمطربات في مصر قلائل ( حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمدت الظهور بألوان مبهجة في كليب أغنية “ زلزال في قلبي”

- كان هناك عدم توفيق في الغناء خلال سنواتي الماضية.

أتمنى أن الجمهور ينسى ميس المقلدة ويركز على هذة الأمور.

شجعت مي سليم على العودة. للغناء لان المطربات في مصر قلائل ولا توجد منافسة كلية.

الذكاء الاصطناعي تضرر منه الكثير ولا أعلم مصيره في المستقبل

بعد غياب عن الساحة الغنائية عادت الفنانة ميس حمدان بأغنية جديدة بعنوان “ زلزال في قلبي”، حققت بها نجاحا كبيرا على موقع “ يوتيوب” واستقبلها الجمهور بالاشادات مطالبين بعدم غيابها مرة أخرى.

الأغنية من كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح، توزيع چورچ عاطف، ميكس وماستر ماهر صلاح، وناي محمد عاطف، وصورت ميس حمدان الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان.

حاور موقع دوت الخليج الفني الفنانة ميس حمدان لتكشف عن تفاصيل الأغنية والفيديو كليب وسبب غيابها عن الغناء وطموحاتها الفنية المقبلة وإلي نص الحوار:-

في البداية عايزة اعرف اي اللي حمسك للاغنية دي ؟ وإي اللي شجعك على تصويرها كليب ؟

ما حمسني لهذة الأغنية هو غيابي عن الفن لفترة طويلة، كنت أتمنى العودة بقوة، لذلك اخترت هذة الأغنية ووجدت بها رتم صعيدي رائع وقمت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب بتكلفة بسيطة رغبة في العودة للساحة.

ما هي تفاصيل تحضيرات الكليب من حيث الشكل والاطلالة.. ظهرت بأكثر من إطلالة داخل الكليب.. لماذا ؟



اعتمدت في كل الأطلالات سواء كان فستان طويل أو قصير أن يكون به ألوان المبهج تتماشي مع أجواء الصيف، وقمت بتنسيق هذة الألوان مع الخلفية.



كيف استقبلتي ردود الأفعال على الكليب ؟ ومن هو أول شخص طلبتي رأيه فيها ؟

ردود الأفعال رائعة، وهناك من يشجعني على الاستمرارية وهناك آخرين يقولون لي “ مكناش نعرف إن صوتك حلو”، وهناك من يعتبرني مطربة لديها قوة صوت وإمكانية عمل الاستعراضات وهذا النوع نادر عند مطربات كثيرين، هناك مطربات لديهم قوة صوت لكنهم لا يستطيعون عمل استعراض خلال غنائهم.



حقق الكليب نجاح كبير على يوتيوب.. وكان هناك إشادات من الجمهور لكن التعليق المشترك كان سؤالهم عن سبب غيابك عن الغناء.. كيف رأيت هذا الأمر؟

للأسف أنا لم أكن موجودة خلال السنوات الماضية بجدية، كنت أطرح كل ثلاثة أعوام أغنية سنجل وكنت أرى خلال تواجدي في الفن أن لدي عدم توفيق في الغناء، لأنني تعاقدت مع أكثر من شركة إنتاج أبرزهم روتانا لكنها جميعها لم تكلل بالنجاح والعقود لم تكتمل.

تعرض الكليب لانتقادات مبررين أنه يحتوى على إطلالات جريئة.. كيف استقبلت هذة الانتقادات ؟ وكيف تتعاملين بشكل عام مع التعليقات السلبية

كل شخص لديه الحق في إبداء رأيه، هناك من يراني "كافرة" وهناك من يقول " فاجرة" وهناك من يراني " رياضية"، كل شخص سيراني بالشكل الذي يريد أن يراني به، وكل شخص له مطلق الحرية في متابعتي أو عمل بلوك.

ميس حمدان

كيف تقيمين تجاربك التمثيلية الأخيرة في السينما " اسود ملون".. وفيلم " السيستم" ؟

هم من شجعوني على عمل الكليب، لأن وقت تصوير فيلم " السيستم" تواصل معي مخرج العمل والنجم أحمد الفيشاوي وطلبوا مني تصوير مشهدين بالعمل ونالوا إعجابي هذين المشهدين وصورتهم بالفعل وبعد خروجي من العرض الخاص أثناء طرحه جاءتني إشادات على مشاركتي وهناك من قال لي أن مشاركتي هي أجمل حاجه في الفيلم، لذلك تحمست للعودة، وبالنسبة لفيلم " أسود ملون" حصل نفس الأمر وتواصل معي مخرج العمل لإيمانه بي، ولأنه كان يحتاج لممثلة لديها قدرة التقمص نظرا، لأنني أقوم بدور ملكة فرعونية خلال الأحداث، وكان فيلم فانتازيا كوميدي ودوري كان لذيذ.

من سنتين تم الاعلان عن مسلسل" عودة البارون" للنجم حسين فهمي والذي تشاركين فيه ولكن لم يطرح حتي الآن.. ما هي اخر تطورات هذا العمل ؟

بالفعل انتهيت من تصوير العمل منذ أقل من سنتين لكنني لا أعلم موعد طرحه فكل ما أعلمه هو اقتراب عرضه على أحد المنصات الإلكترونية قريبا.



تعود شقيقتك مي سليم مرة أخرى للغناء بعد تركيزها على التمثيل لسنوات.. كيف ترين هذة العودة مرة أخرى ؟

قمنا بتشجيعها على العودة مرة أخرى، لأن الساحة في مصر بالنسبة المطربات السيدات لا يوجد بها منافسة كلية، قلائل للغاية المطربات السيدات الموجودين على الساحة.



صرحت دانا حمدان مؤخرا أن سبب غيابها عن التمثيل هو رؤية المنتجين لكما كثلاثة أشقاء داخل مجال واحد ؟

بصراحة شديدة لم أفكر في هذا الأمر من قبل، هذة وجهه نظر خاصة وبها ومن الممكن أن تكون حقيقة.



ما هو رأيك في استخدام الذكاء الاصطناعي في الاغاني مؤخرا ؟

الذكاء الاصطناعي أرى حاليا أنه يؤذى الكثير وهناك عدم ترحيب به من قبل الكثير بسبب الحقوق الفكرية لكنني لا أعلم هل في المستقبل سيصبح مميزاته أكثر من عيوبه أم لا.

ميس حمدان من جلسة تصوير الكليب



وأخيرا ما هي طموحاتك الفنية الفترة المقبلة ؟

أن أعود بشكل مختلف، وأتخطى انطباع الجمهور عن ميس حمدان فالجمهور يراني ميس المقلدة، ميس المهرجه، أتمنى يكون لي مكانه مهمة وجدية وأحصل على أدوار عميقة في التمثيل، وفي الغناء أكون مطربة تجمع بين الصوت القوى والاستعراض.