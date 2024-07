نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنانون يكشفون أسرار حياتهم في مذكراتهم(تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قصص مثيرة من عدد من الفنانين البارزين الذين قرروا إطلاع جمهورهم على تفاصيل حياتهم الشخصية والمهنية في مذكرات جديدة صدرت مؤخرًا.

فمن خلال هذه المذكرات، نطلع على جوانب خاصة من حياة هؤلاء الفنانين لم يسبق الكشف عنها من قبل، بدءًا من نشأتهم وصولًا إلى تحقيق النجاح والشهرة. كما يتناولون في مذكراتهم التحديات والصعوبات التي واجهوها على طريق الوصول إلى القمة، إضافة إلى لحظات الفرح والحزن التي مروا بها.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز ما جاء في هذه مذكراتهم، والتي تكشف جوانب مختلفة من حياة نجوم الفن والموسيقى والأدب الذين نعرفهم جيدًا من خلال أعمالهم الفنية، إلا أن هذه المذكرات ستمنحنا فرصة أكبر للتعرف عليهم بشكل أعمق وأكثر تفصيلًا.



Palette" بقلم كلود مونيه (1840-1926):



مذكرات المُصور الانطباعي الفرنسي الشهير، والتي تُسلِّط الضوء على مسيرته الفنية والتطور الفني لأسلوبه المميز.

"The Agony and the Ecstasy" بقلم ميكلانجيلو (1475-1564):



سيرة ذاتية للفنان والنحات الإيطالي العظيم، تُوثِّق إبداعاته الخالدة مثل سقف كنيسة الستينية.

" Picasso: My Grandfather" بقلم مارا بيكاسو (1939-):



مذكرات حفيدة بابلو بيكاسو، التي تُقدِّم نظرة فريدة على حياة هذا الفنان الأسطوري.

" Van Gogh: The Life" بقلم سوزان نايفيه وغوردون هوغارث:



سيرة موسَّعة للفنان الهولندي فان جوخ، تكشف جوانب جديدة من حياته وإبداعاته.

"Frida Kahlo: The Brush of Anguish" بقلم فرانشيسكا ويلكينز:



مذكرات الفنانة المكسيكية الشهيرة فريدا كاولو، والتي تُسلِّط الضوء على معاناتها وإبداعها الفني المتميز.

ستيفن تايلر (Steven Tyler)



المغني والمؤدي الأساسي لفرقة "أيروسميث" (Aerosmith)، أصدر مذكرته الفنية بعنوان "دوت جوت مي ذا بلوز: ذي أوتوبيوغرافي" (Does the Noise in My Head Bother You?: A Rock 'n' Roll Memoir) في عام 2011، والتي تناولت مسيرته الحافلة بالنجاحات والتحديات.

بيلي جويل (Billy Joel)

المغني والملحن الشهير، أصدر مذكرته الفنية بعنوان "ذي بيانو مان: ماي لايف آند ذي ميوزيك" (The Piano Man: My Life and the Music) في عام 2014، حيث تحدث عن مراحل حياته وتأثير الموسيقى عليها.

ميك جاغر (Mick Jagger)



قائد فرقة "رولينغ ستونز" (The Rolling Stones)، أصدر مذكرته الفنية بعنوان "ذي لايف أوف ميك جاغر" (The Life of Mick Jagger) في عام 2022، والتي تغطي مسيرته الطويلة في عالم الموسيقى الروك.

جوليا روبرتس (Julia Roberts)



الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، أصدرت مذكرتها الفنية بعنوان "ماي بست فريند'س وَيدينج" (My Best Friend's Wedding) في عام 2018، والتي تتناول دورها البارز في هذا الفيلم الكوميدي الرومانسي.

روبرت دي نيرو (Robert De Niro)



الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، أصدر مذكرته الفنية بعنوان "ذي آرت أوف بوكسينج: ذي ستوري أوف ذي هينشبيرغ جيم" (The Art of Boxing: The Story of the Henschberg Gym) في عام 2020، حيث يتحدث عن تجربته في لعبة الملاكمة.