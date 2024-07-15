نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا... تعرف على أجر هدى سلطان في مسلسل الوتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حياة النجوم مليئة بالإثارة والتشويق والأزمات التي لا حصر لها، فمنهم من يتعدى من الأزمات، والبعض الآخر لا يتعدى من الأزمات.



ويبرز دوت الخليج الفني عن كواليس وأسرار مسلسل الوتد وأجر هدى سلطان داخل المسلسل.

وكان لمسلسل الوتد، العديد الكواليس، قبل البدء في التحضير له، فمنذ شراء قصة العمل من الكاتب الراحل خيري شلبي حتى ظهور العمل على الشاشة، وخلال التحضير للعمل اشترط الكاتب خيري شلبي شرطين لبيع القصة لشركة الإنتاج الجديدة آنذاك كنج توت والتي يعد باكورة أعمالها الفنية، وهو أن يكتب السيناريو والحوار للقصة، وأن تقوم الفنانة هدى سلطان بدور البطولة.

وبالفعل وافقت الشركة على الشرطين، واتصلت جهة الإنتاج بالفنانة هدى سلطان التى دعتهم فى بيتها على الشاى، وذهب منتج العمل ومخرجه وأخبراها بالموضوع وقتها ولم تكن قد قرأت القصة، ولكن سمعت أنها حصلت على جائزة الدولة التسجعية آنذاك، وترك لها الكاتب نسخة من القصة تقرأها.



أجر هدى سلطان في مسلسل الوتد



شاركت الفنانة هدى سلطان في مسلسل الوتد،وحثلت على مبلغ 50 ألف جنيه أجرها على تجسيد الدور.

وخلال حلقات المسلسل لم تضع الفنانة هدى سلطان مكياجًا سوى لمسات بسيطة تتناسب مع شخصيتها،

وأثناء تصوير العمل قد تفقد صفوت الشريف مدينة الإنتاج ليتابع الأعمال الدرامية التي من المقرر عرضها في شهر رمضان، وقد حضر أثناء تصوير مشهد لهدى سلطان تضرب إحدى بناتها واندمجت مع المشهد، وعندما انتهت منه وقف الشريف لتحيتها، ولكنها تأثرت بالمشهد ولم تسترد وعيها إلا بعد دقائق من انتهاء المشهد.

أحداث مسلسل الوتد

ودارت أحداث المسلسل حول عائلة فاطمة تعلبة هدى سلطا ن من شباس عمير وأبنائها. وأكبر أبنائها هو الحاج درويش (يوسف شعبان)، فكرة المسلسل تدور في إطار أسرة مصرية الأم فاطمة تعلبة تربي أبنائها بأسلوبها الخاص وهدفها الأساسي هو تكوين عائلة كبيرة مترابطة وغير مفككة، وتأمين مستقبل العائلة بشراء الأراضي الزراعية لهم ليصبحوا من ذوي الأملاك، الحاج درويش هو كبير العائلة ومتزوج من مريم ابنة عمه، والحاج درويش من كبار البلد حيث أن كلمته مسموعه لدى كل فرد بالبلد.