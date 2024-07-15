بتوقيع عمرو المصري... "غزالة شاردة" لحودة بندق تحقق نجاحًا كبيرًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

حققت أغنية "الغزالة شاردة" للمطرب حودة بندق، نجاحًا كبيرًا على مختلف المنصات الرقمية والقنوات الفضائية.



والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان حودة بندق، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل، كيبورد محمود شاهي، ساكس:حموصو، منتج منفذ فادي صبحي.





تعليقات الجمهور على أغنية غزالة شارده



وأشاد الجمهور بالكلمات الجميلة لشاعر عمرو المصري والأداء المميز للفنان حودة بندق، مؤكدين أن الأغنية تعكس موهبته الفنية العالية وقدرته على إثراء المشهد الموسيقي.

آخر أعمال عمرو المصري

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو المصري أغنية الحياة سكرة لـ لطيفة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتصدرت التريند فور نزولها.

وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

الحياة سكرة

شمسها منورة

تضحكلها وضحكتها

مظبوطة بالمسطرة

فرفشتها وعشتها

حضناها وبحبها

غنيتلها وغنيتلي

أحزاني ودعتها

وبالناس مش شاغلة بالي

ماشية وبرقص في حالي

وبقول يا أفراح تعالي.. يالا بينا نعيش

وعلى أيه بتحسبها بقى عدي

بكرة تروق تبقى كده وردي

عقد السعادة جاهز وممضي.. أضحك وما تخبيش

أعصابي روقتها

وروحي دلعتها

لميت همومي في شنطة

ورميتها أنا كلها

ده أنا ضحكتي في السما

ودماغي متسستمة

هخرج وأرقص وأغني

للفرحة أنا مسلمة وبالناس مش شاغلة بالی

ماشية وبرقص في حالي

‏‏وبقول يا أفراح تعالي.. يالا بينا نعيش

وعلى أيه بتحسبها بقى عدي