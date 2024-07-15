رشوان توفيق: "لم أعتزل التمثيل وكنت باخد المصروف من زوجتي"



القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان القدير رشوان توفيق، أنه يطلب من الله عزوجل أن يحببه الناس، وأنه يرفض اتخاذ إجراء قانوني ضد الفتاة التي زعمت أنه تزوجها رغم فارق السن الكبير بينهما.



وتابع الفنان رشوان توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن الفتاة من عمر أحفاده وهي معجبه طلبت منه أن تلتقط معه صورة تذكارية خلال تكريمه، وتزوج من زوجه فاضلة وعاشت معه في أفضل وأسوأ حالاته لمدة 62 عام.

وأشار رشوان توفيق، إلى أن زوجته الراحله لم تطلب منه أي شئ وكان يأخذ منها مصروفه كونه كان يعطيها أمواله ولا يهتم بأي شيء آخر.

واختتم رشوان توفيق، أنه لم يعتزل الفن كما أشاع من قبل، حيث شارك مؤخرًا في فيلم "أهل الكهف" وعمرو عرفه قام بكتابة اهداء خاص له في نهاية التتر.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.