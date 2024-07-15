نجوى إبراهيم: ممكن تدخلوا أمهاتكم دار مسنين لو مش فاضيين



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم في برنامجها بيت العز، المذاع عبر محطة نجوم FM عن موقفها بوضع الوالدين في دار المسنين.

وقالت: “ساعة نقول هنشوف اليوتيوب، ونلاقي الناس مطلعة فيديوهات شاهد فلان أدخل والدته دار المسنين، فموضوع علاقتنا بدار المسنين ممكن يكون إيجابي جدا، أنت أو أنتِ مش فاضيين مسافرين، أو عندكم شغل، ووالدتك مش لاقية حد يتكلم معاها فتودوها دار المسنين، حتى لو تعبانة هيكون معها ممرضة وأيضًا ونس في المكان”.

وأضافت:"لكن لو أنت قادر إنك تاخد مامتك في حضنك وتبقى جنبك، فكل دقيقة هي جنبك وأنت حاسس بيها فأنت مالك الدنيا كلها، الحاجات دي مهمة جدا، أنا لا جايه أنكد ولا أشعلل النفوس، أهم حاجة التعامل".



نجوى فؤاد تكشف عن سبب امتناعها عن حضور الجنازات



وعلى جانب آخر، سبق وكشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، سبب امتناعها عن حضور الجنازات ومراسم العزاء، حيث أشارت إلى أن ذلك بسبب موقف لها مع أحد الصحفيين والمراسلين في جنازة الراحلة آمال فهمي، قائلة: “قاطعت حضور العزاء ومبروحش خالص، وآخر مرة رحت عزاء كان في وفاة آمال فهمي، ولقيت وقتها أساتذة صحفيين بيقولوا لي قولي كلمة للراحلة، فاستغربت إزاي أقولها كلمة وهي ماتت؟!، ومن بعدها وأنا قررت ما أروحش أي عزا، ودا اللي شفناه في جنازة صلاح السعدني”.

وأضافت: "الناس بيروحوا العزاء لابسين ومتشيكين وقاعدين يتكلموا ويضحكوا.. طب ليه ما توفروا الفلوس وخلوا العزاء في البيت.. ودي من الحاجات المهمة جدا".