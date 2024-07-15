بهاء الدين محمد يطمئن جمهور شيرين عبد الوهاب.. فماذا قال ؟

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأن الشاعر بهاء الدين محمد جمهور الفنانة شرين عبدالوهاب من خلال حسابه الشخصي على موقع" فيسبوك "

كتب معلقا:'أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدا #شيرين_عبدالوهاب وبأطمنكم عليها هى فى أجمل حالاتها مع العائلة وبتنهى أخر لمسات لأغانى ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالى وإحساسها العالى".

علق محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تصالحها مع طليقها الفنان حسام حبيب في النيابة، مساء أمس، وذهابها إلى منزل عائلتها.

وكتبت محمد عبد الوهاب منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: نأبك جيه على شونة يا "سبوبة" وروحت بردو على بيتنا.

ومن المقرر أن تعود الفنانة شيرين عبد الوهاب للمصحة لاستكمال علاجها من أدوية الاكتئاب النفسي التي كانت تتناولها، كما أن تواجه العديد من المشاكل بسبب زيادة الوزن.