نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "فيلم ومسلسل".. نور النبوي يعيش إنتعاشة فنية هذه الفترة (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان الشاب نور النبوي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية وذلك بعد تحقيقه نجاحات كبيرة بآخر أفلامه وهو فيلم "الحريفة" وأيضًا مسلسله الذي شارك به في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام وهو مسلسل "إمبراطورية ميم".

الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"

وبدأ الفنان الشاب نور النبوي حاليًا في التحضير للجزء الثاني من فيلم "الحريفة" الذي يحمل اسم "الريمونتادا"، وقد حقق فيلم "الحريفة" نجاحًا كبيرًا وقد تخطت إيراداته في شباك التذاكر المتوقع، وأيضًا لقي الفيلم نجاحًا كبيرًا وإشادة واسعة من الجمهور، وبعد هذا النجاح الكبير الذي حققه الفيلم أعلن منذ شهور المنتج طارق الجنايني عن وجود جزء ثاني من الفيلم ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثل نجاح الجزء الأول.

وفأجا المنتج طارق الجنايني جمهور فيلم الحريفة ببدء التحضيرات للجزء الثاني رسميًا وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث ظهر بالفيديو أبطال الجزء الأول من فيلم "الحريفة" وهم نور النبوي، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، كزبرة، وقد نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا:" الحريفة راجعين من تاني وعايزنكم معانا في الريمونتادا".

نجاح الجزء الأول من “الحريفة”

والجدير بالذكر أنه قد تم طرح الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في 4 يناير الماضي بجميع دور العرض وقد حقق نجاحًا كبيرًا وقد وصلت نسبة إيراداته نحو 75 مليون جنيهًا وأكثر.

تفاصيل مسلسل “6 شهور” لـ نور النبوي

استكمالًا لنجاحه انتهى الفنان الشاب نور النبوي من تصوير 50% من تصوير مسلسله الجديد "6 شهور" والذي يعد أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا فى السينما بفيلم الحريفة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر منصة watch it، والمقرر عرضها ضمن موسم الأوف سيزون حصريا على واتش إت الإلكترونية.

وانتهى “نور” من تصوير ما يقرب من 50 % من مشاهد العمل، ويعكف المخرج مصطفى سولي على تصوير باقي مشاهد العمل المكون من 10 حلقات ليصبح جاهزًا للعرض خلال موسم الأوف سيزون، وينتمى لنوعية المسلسلات ذات الطابع الاجتماعي التشويقي.

مسلسل 6 شهور مكون من 10 حلقات، ويناقش المسلسل مشاكل الشباب في العمل بعد التخرج من الجامعة، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، على أن يبدأ تصويره قريبًا، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.