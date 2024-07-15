نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على عدد زيجات وأبناء رشوان توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





تصدر إسم الفنان القدير رشوان توفيق تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول زواجه من فتاة صغيرة الأمر التي تسبب جدل بين الجمهور، ليخرج رشوان عن صمته ويؤكد خلال تصريحات تلفزيونية عن صحة هذا الأمر وأنها مجرد شائعات.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن زيجات رشوان توفيق



نشأة رشوان توفيق



رشوان توفيق محمد وهو من مواليد حي السيدة زينب بالقاهرة، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج من قسم التمثيل والإخراج.

تخرج رشوان توفيق في معهد الفنون المسرحية والتحق للعمل بالتليفزيون منذ إنشائه حيث عمل مدير استديو ثم مساعد للمخرج كمال أبو العلا في برنامج من الجاني؟.

تقدم لاختبار المذيعين ونجح ليصبح مذيعا حتى ينطلق من الشاشة إلى مجالات فنية أوسع حيث قدم برنامج شبابي.

وعندما تكونت فرقة مسرح التليفزيون كان من أوائل المنضمين لها وشارك في أول مسرحية وهي شيء في صدري إخراج نور الدمرداش. وفي ذلك الوقت أسند اليه إخراج برنامج من الجانى؟، ورغم مشاركاته السينمائية القليلة إلا أنه حصل على جائزة التمثيل دور ثاني لفيلم جريمة في الحي الهادئ إخراج حسام الدين مصطفى.

أبرز أعماله الدرامية



نجح في خطف قلوب الجماهير من خلال تنوعه بالأدوار منها الشرير والكوميدي والصعيدي والاجتماعي والديني، وتميز في أدوار الرجل الصعيدي في الضوء الشارد والليل وآخره وفي المسلسلات التاريخية كما في مسلسل سليمان الحلبي، وامرأة فوق العادة. وشارك في مسلسل صدر عام 2010 مع أميرة العايدي وشريف منير وزيزي البدراوي بعنوان بره الدنيا، وجودر.

زيجات رشوان توفيق

تزوج الفنان المصري القدير رشوان توفيق في عام 1957 وذلك من الفتاة أميمة حسن عبد الرحمن وهي فتاة في السابعة عشر من عمرها ورزق منها بثلاثة أبناء هم هبة وتوفيق وآية، ارتبط الفنان رشوان توفيق بزوجته كثيرًا واستمر زواجهما سنوات عديدة وصلت إلى 62 عاما إلى أن توفيت في يوليو عام 2019.