نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بغموض.. أمير عيد يكشف موعد عرض عمل جديد بعنوان "روكسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار أمير عيد الجدل منذ عدة أيام بحذف جميع صوره ونشر فيديو لمقابلة تبدو عليها ملامح الرجوع بالزمن باللون الأبيض والأسود.



ما سر أثار الجدل من قبل أمير عيد



وتبين الموضوع أن كل هذا حركة ترويج لموعد عرض عمل فني جديد بعنوان روكسي، ولم يوضح أمير عيد أي تفاصيل أخرى كونه فيلم أو كليب.

تفاصيل روكسي



واكتفى أمير عيد أن يقوم بنشر بوستر "روكسي " من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والذي ستشاركه في البطولة الفنانة الشابة ندى أبادير، وسيتم عرضه يوم 17 من الشهر الجاري.



آخر أعمال أمير عيد

يذكر أن آخر أعمال أمير عيد هو مسلسل "دواعي سفر"، وتدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.



فريق عمل دواعي سفر



“دواعي سفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.



آخر أعمال أمير عيد الغنائية





يذكر أن أمير عيد عضو فرقة كايروكي، شارك مؤخرًا في أغنية راجعين، التي قام بطرحها مجموعة من المطربين دعمًا للشعب الفلسطيني بمشاركة 25 فنان عربي من 11 دولة، دعمًا لأهالي غزة.

وشارك في أغنية راجعين كل من أمير عيد، وعفروتو، ومروان موسى، ومروان بابلو، ودينا الوديدى، وسيف الصفدى، ودانا صلاح، وغالية شاكر، والتونسى نوردو، وسيف شروف، والأخرس، وعصام النجار، وبالطى، ووسام قطب، وبطاينة، وعمر رمال، وويونغ، وورندر، وفورتكس، وسمول إكس، وALA، وفؤاد جريتلى، ودنيا وائل، وزين ودافنشي.