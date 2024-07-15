نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..هنا الزاهد في حلقة مليئة بالأسرار تُكشف لأول مرة مع إسعاد يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم هنا الزاهد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث تُذاع الحلقة في تمام الساعة 11 مساءً عبر قناة DMC.

وتكشف هنا الزاهد خلال الحلقة العديد من أعمالها الفنية القادمة وتتحدث هنا الزاهد لأول مرة عن انفصالها من الفنان أحمد فهمي وما تغير في شخصيتها، وتفتح قلبها وتكشف عن خوفها من الشعور بالوحدة، بالإضافة لحديثها عن فترة مرض والدتها، وتتذكر مواقف من طفولتها، أيضا تتحدث عن أعمالها الفنية وتعاونها مجددا مع الفنان تامر حسني موضحة أنه مقتنع بها ويريدها أن تغني.

وروجت قناة dmc للحلقة حيث نشرت برومو تشويقي للحلقة عبر "إنستجرام"، معلقة: "حلقة كلها فضفضة وكلام من القلب مع صاحبة السعادة وضيفتها الجميلة هنا الزاهد.. استنونا يوم الإثنين المقبل فقط على dmc".

أعمال الفنانة هنا الزاهد في دراما رمضان 2025

ومن ناحية اخري، تخوض هنا الزاهد بطولة فيلم بعنوان السلايف، والتي تقدمه مع ياسمين صبري، ليجتمعا بذلك لأول مرة في مسيرتهما الفنية، والعمل من إخراج معتز التوني، تواصل تصوير فيلمها الجديد ري ستارت مع تامر حسني، ويضم في بطولته باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، تشارك في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسلها الجديد الجواز سم قاتل، والتي تستعد للتحضير له خلال الأيام المقبلة، والمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب للمنتج محمد السعدي وفكرة وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أعمال الفنانة هنا الزاهد القادمة

وتنتظر هنا الزاهد عرض فيلم "ري ستارت" وهى التجربة الثانية لها مع تامر حسني بعد فيلم "بحبك "، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم "بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسل إقامة جبرية، ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر أحدي المنصات الرقمية ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، وجسدت هنا الزاهد شخصيتين كل منهما تعيش في عالم مختلف، وهي ربة منزل وزوجة هشام ماجد، الذي قدم هو الآخر شخصيتين، العمل بطولة كل من هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعبدالرحمن محمد، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم ونور قدري ومحمود الليثي، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي