نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء الدين محمد يكشف عن مقابلته لشيرين عبد الوهاب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشف الشاعر بهاء الدين محمد عن تفاصيل لقائه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب والتي وصلت إلى تحريرها محضر ضدة تتهمه فيه بالتعدي عليها، حيث شارك "بهاء" جمهوره

بصورة الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدا شيرين عبدالوهاب وبأطمنكم عليها هى فى أجمل حالاتها مع العائلة وبتنهى أخر لمسات لأغانى ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالى وإحساسها العالى".

تعليقات الجمهور على منشور بهاء الدين محمد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الحمد لله إنها بخير، الف حمد لله على سلامتها، ربنا يحفظها ويبارك فيها يارب، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.



أبرز المعلومات لـ بهاء الدين محمد

بهاء الدين محمد من مواليد 2 نوفمبر 1961 ولد بحي مصر القديمة، تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، ويعد الشاعر بهاء الدين واحدًا من أهم نجوم جيله، حيث قدم عددا كبيرا من الأغاني الفنية المميزة.

تعاون مع كبار المطربين المصريين والعرب من أبرزهم: عمرو دياب، سميرة سعيد، أصالة، إيهاب توفيق، أنغام، راغب علامة، عاصي الحلاني، هاني شاكر، شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، راغب علامة، إليسا، شمس التونسية، نانسي عجرم، وائل جسار، هيثم شاكر.

كما شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الشهير ستار ميكر، والذي كان يُذاع على شاشة التليفزيون المصري في أوائل الألفية الثالثة.