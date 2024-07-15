نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد تصوير مسلسل مراد يلدريم الجديد "حكاية حب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم التركي مراد يلدريم لتصوير مسلسل أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حكاية حب"، الذي يجمعه بالفنانة إيرو شاهين، حيث من المقرر أن ينطلق التصوير في نهاية شهر أغسطس.



و المسلسل من إنتاج "TMC Film"، وكتابة إمره أوزدور، ومن إخراج رجائي كاراغوز، على أن يعرض في الموسم المقبل.

تفاصيل شخصية مراد يلدريم في حكاية حب



وسيجسد الفنان التركي شخصية "دمير أكشيتار"، والذي يمتلك شركة متخصصة في الهندسة المعمارية، فيما من المقرر أن تجسد شاهين دور "نازلي كوكر"، وهي أم عزباء تكرس حياتها من أجل رعاية ابنها الوحيد "ميمو".

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم تشاغداش أونور أوزتورك إلى العمل، ومن المقرر أن يجسد دور صديق ديمير المقرب واسمه "عزيز جيم"، والفنانة زيرين نيشانجي في دور "كافيدان"، وهي والدة ديمير، ويجسد دور والدها الفنان أوغورشافوش أوغلو.

مراد يلدريم يغادر مسلسل المنظمة

وعلى صعيد آخر، أعلن مراد عن انسحابه من الموسم الخامس من مسلسل "المنظمة"، بعد النجاح الكبير الذي حققه بشخصية "عمر" خلال المواسم الأربعة، وجاء انسحابه لرغبته بتقديم أعمال جديدة، وسيحل مكانه الفنان التركي تولغا ساريتاش.