قصور الثقافة تكرم المتفوقين من ذوي الهمم في احتفالية العام الهجري بالسامر

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مسرح السامر بالعجوزة، حفلا فنيا، بمناسبة العام الهجري الجديد، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة لذوي القدرات الخاصة.

احتفالات العام الهجري الجديد

أقيم الحفل بالتعاون مع مكتبة الخليفة التابعة لدار الكتب والوثائق القومية، جمعية أنصار التمثيل والسينما، ومؤسسة رتيبة الحفني للتنمية المجتمعية، وشهد حضور الشاعر مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. هبة كمال، مدير عام الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، د. نبيل شلبي أستاذ متفرغ بجامعة القاهرة، ومحسن عطية عضو مجلس النواب، ولفيف من المثقفين والصحفيين.

مواهب فنية

أكد "شومان" في كلمته دور هيئة قصور الثقافة في اكتشاف واحتضان المواهب الثقافية والفنية من ذوي القدرات الخاصة، بهدف دمجهم في المجتمع، واختتم حديثه بإلقاء قصيدة شعرية على مسامع الحضور بعنوان "لو كنت عصفور".

من ناحيتها استعرضت د. هبة كمال، أنشطة الإدارة العامة للتمكين الثقافي والمقدمة لدعم ذوي الإعاقة، موجهة الشكر لكل من ساهم في إقامة تلك الاحتفالية، ومهنئة الحضور بالعام الهجري الجديد.

فقرات استعراضية متنوعة قدمها الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية

وتضمن الحفل فقرات استعراضية متنوعة قدمها الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والبصرية من فرق: "الشرق، نور الحياة، كالوس، ونجوم المستقبل".

بالإضافة إلى فقرة إلقاء شعر، وتقديم أغاني دينية منها "هجرة الرسول، لأجل النبي، بالسلام ابتدينا، المسح فاح، وحبيبي يا رسول الله" وغيرها من الأغنيات التراثية التي تفاعل معها الحضور.

واختتم الحفل بأغنية "وحياة قلبي وأفراحه" التي صاحبت فقرة تكريم عدد من رواد قصور الثقافة المتفوقين من ذوي الإعاقة، بمنحهم شهادات تقدير، تشجيعا لهم على المشاركة الفعالة في الحياة الثقافية.

أقام الفعاليات الإدارة العامة للتمكين الثقافي، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتأتي في سياق أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة على مدار الشهر الحالي، في إطار دعم ذوي القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع.

