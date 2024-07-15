ميار الببلاوي بعد أزمتها الأخيرة: بقيت قاعدة وسط المقابر مبقتش عايزة أرجع البيت

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة ميار الببلاوي عن أزمتها الأخيرة بسبب تصريحاتها عن طلاقها من زوجها وعودتها له مجددا، وذلك خلال إستضافتها في برنامج "قعدة ستات" التي تقدمة الإعلامية مروة صبري.

وقالت ميار الببلاوي: "لما تعرضت لأزمتي الأخيرة رحت المقابر أزور أمي، وقلت لها هو أنا مين هيطبطب عليا أنا مش لاقيه حد يطبطب عليا لو سمحتي تعالي طبطبي عليا، تعالي قوليلي إني عمري ما عملت حاجة حرام في حياتي حتى من زمان من قبل ما التزم وأنا بخاف، أنا بخاف من ربنا خوف مرضي، أنا قاعدة في وسط المقابر كتير من ساعة ما الموضوع دا حصل مبقتش عايزة أرجع البيت".

وأستكملت حديثها: "والدتي توفت من سنتين، روحي راحت مني، بنت عمي دايما بتقولي "مرات عمي ماتت وإنتي ادفنتي"، أنا كنت دايما بحب الناس، لا بقيت أخرج ولا بكلم الناس أنا بعمل شغلي عشان دا أكل عيشي أنا كنت بحب أسافر بقيت عايزة أروح بس أعملها عمرة، قعادي في المقابر بقى أكتر من قعادي في البيت".

وأكملت ميار الببلاوي: "حياتي بقت هناك تقريبا كل يوم وبقولها كل حاجة عن ابني وعن إيه حصل زي ما كنت بكلمها بالظبط وحتى الشيخ قالي كده كتير ومش كويس أنا دارسه وعارفة أن غلط نروح المقار كتير إحنا بنروح للعظة".

ميار الببلاوي تتصدر التريند

ويذكر أن تصدرت الفنانة ميار الببلاوي مواقع التواصل الأجتماعي وذلك بعد حديثها في حلقتها ببرنامج "العرافة"، خاصة عند حديثها عن طلاقها ١١ مرة من نفس الزوج وهو المرتبط بها حاليا، ونفت أن تكون العودة بينهما تتم بمحلل، كما تحدثت عن رأيها في ارتداء الفنانات الحجاب وخلعه وعلقت: "اللي تلبس الحجاب وتقلعه مرتدة من وجهة نظري".