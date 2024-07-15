التصوير قريبًا.. حسن الرداد يكشف تفاصيل فيلم "طه الغريب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل الفنان حسن الرداد تحضيرات فيلمه "طه الغريب"، والذي كان يوم الأستعداد.له منذ فترة طويلة.

وقال حسن الرداد في تصريحات صحفية له أنه يحضر الآن للفيلم، كما يتم التعاقد مع باقي أبطاله والعمل من إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

أحدث أعمال حسن الرداد



ومن ناحية اخري، خاض حسن الرداد أولى تجاربه في تقديم البرامج التلفزيونية، من خلال برنامج الليلة دوب، الذي يُعرض على شبكة قنوات MBC في الفترة الحالية، بشكل أسبوعي كل أربعاء، وقال: برنامج الليلة دوب مختلف وجديد، ولم أكن أفكر في تقديم برنامج من الأساس، ولكن هذا البرنامج جذبني لأنه مميز وهو الأول من نوعه في العالم العربي، ومأخوذ عن فورمات أجنبية من برنامج That’s my Jam، الذي قدمه الإعلامي الأمريكي الشهير جيمي فالون، وتم تقديم أكثر من نسخة منه في إسبانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها.

آخر أعمال حسن الرداد



يذكر أن الفنان حسن الرداد، شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل “محارب” وشارك في بطولته: ناهد السباعي، أحمد زاهر، نرمين الفقي، ماجد المصري، محمود البزاوي، محمود ياسين جونيور، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيري عادل.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا فور طرحه عبر شاشات التلفزيون المختلفة في شهر رمضان.