نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مواقع التواصل الاجتماعي والصحة النفسية" في نقاشات قصور الثقافة بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقدت مكتبة دار الكتب بطنطا لقاء بعنوان "تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية"،ضمن الأنشطة المتنوعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، المقدمة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية

ناقشت د. داليا عزيز، مسئول الإعلام الصحي والتربية السكانية بطنطا، أهم إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة دورها في الخدمات التعليمية والمعرفية، من خلال مجموعة المنصات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

حروب الجيل الرابع

أما عن مخاطر الاستخدام، قالت: "انتشر مؤخرا مصطلح "حروب الجيل الرابع" حيث اتجه البعض لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأفكار المغلوطة والشائعات بهدف تصدير طاقات سلبية وإحداث بلبلة بين الرأي العام وباتت تلك الوسائل من أخطر عناصر الحروب وهدم الدول".

وأكدت في ختام حديثها ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، والحصول على المعلومات من مصادر موثوقة، هذا بالإضافة إلى الاعتدال في الاستخدام تجنبا لإهدار الوقت.

وضمن الأنشطة المقامة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أعد فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، يوما ثقافيا للرواد بقصر ثقافة الطفل بطنطا، تضمن ورشة حكي للتعريف بتاريخ مدينة القاهرة التي بناها القائد الفاطمي جوهر الصقلي، هذا بجانب مجموعة متنوعة من الورش والفقرات الترفيهية للأطفال، منها ورشة لتعليم أساسيات لعبة الشطرنج بحضور المدرب والحكم الدولي د. محمد شعيب، الذي أوضح خلالها للمتدربين أسماء القطع وكيفية تحريكها وفقا للشروط والقواعد الأساسية للعبة.

