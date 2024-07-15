نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمركز الخامس..دويتو إليسا وأحمد سعد يتصدر تريند يوتيويب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الدويتو "حظي من السما " بين إليسا وأحمد سعد تريند يوتيوب واحتل المركز الخامس، وجاء الدوتيتو خلال برنامج «بيت السعد» الذي يقدمه مع شقيقه عمرو سعد، ونال الدويتو تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تفاصيل حظي من السما



وأغنية «حظى من السما» من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمني، توزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس.



كلمات أغنية حظي من السما



الدنيا راقتلي أول ما عينيك ضحكتلي

مبسوطة إن أنت معايا ودي أجمل حاجة حصلتلي

الدنيا خدتني بس أنتي عينيكي خطفتني

مش فارقة الدنيا معايا وأنا جنبك إيه اللي ناقصني

ده أنا حظي من السما إن أنا وأنت قاعدين سوا

ده اليوم اللي بعيشه معاك عندي بباقي السنة

ده أنا حظي من السما إن أنا وأنتي قاعدين سوا

ده أنا عيني لما تكون شايفاك بتشوف الباقي هوا

الوقت فايتني من يوم ما إيديك لمستني

دي القاعدة معاك يا حبيبي أكثر حاجة بتبسطني

ولا حد فارقلي ومعاكي الجو رايقلي

أنا وأنت واحد يا حبيبي ولا يقلك وأنت لايقلي

ده أنا حظي من السما إن أنا وأنت قاعدين سوا

ده اليوم اللي بعيشه معاك عندي بباقي السنة

ده أنا حظي من السما إن أنا وأنتي قاعدين سوا

ده أنا عيني لما تكون شايفاك بتشوف الباقي هوا