محمد التاجي يثير الجدل: محدش كلمني على الجزء الثاني من "العتاولة"

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفنان محمد التاجي نجاح كبير بدوره في مسلسل "العتاولة " بدراما رمضان الماضي، وبعد نجاح الجزء الجزء الأول قرر الصناع التخطيط للجزء الثاني منه.



ما مصير محمد التاجي من الجزء الثاني



وكشف محمد التاجي عن موقفه من الجزء الثاني في تصريحات صحفية له أنه لم يتواصل معه أحد ولم يعرف حتى الآن هل سيتواجد في الجزء الثاني أم لا.

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى