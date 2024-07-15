نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. عمرو مصطفي يروج لأحدث أغانية "ليها فيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص المطرب عمرو مصطفى علي الترويج عن أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ليها فيا"، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر عمرو مصطفي صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلق عليها قائلا: "كل راجل في حياته ست كانت هي مصدر إلهامه، مصدر سعادته، أو حتى مصدر نجاحه، ليها فيا أغنيتي الجديدة بتحتفل بالستات اللي بيخلوا حياتنا أحلى وأقوى".

وتابعت حديثها قائلا: "شاركوني قصصكم عن الستات اللي كانوا ليكم مصدر إلهام وقوة ودافع للنجاح ! اعمل منشن ليها وقولها شكرا إن انتي ليكي فيا".

يذكر أن أغنية "ليها فيا" من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، والمقرر طرحها خلال أيام، بعد الانتهاء من تحضيراتها