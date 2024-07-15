فن ومشاهير

أول تعليق من حسني شتا عقب زواجه

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان حسني شتا صورة له بعد زواجه أمس على فتاة خارج الوسط الفني عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب معلقا:' بارك الله لكما وجمع بينكما في خير.

 

حرص الفنان مصطفى أبو سريع علي حضور حفل زفاف الفنان حسني شتا، واضاف بهجه للحفل بالغناء والاحتفال معه بطريقته الخاصة.

 

واحتفل الفنان حسني شتا بحفل زواجه على فتاة من خارج الوسط الفني، في مساء السبت 13 يوليو الجار، وخضع العرسان لجلسة تصوير رومانسية، والتقطا مجموعة من الصور ومن ورائهما بحر إسكندرية، وسط تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، حضر عدد كبير من النجوم الحفل، ومن بينهم ماجد المصري وعمرو عبد الجليل وصبحي خليل ومحمد عز ومحمود أبو سريع وعارفة عبد الرسول ومحمد علي رزق وعمرو عبد العزيز، وذلك بأحد الفنادق بالاسكندرية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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