نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 5 أيام..حماقي يحقق مليون مشاهدة بـ واكلة الجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الميجا ستار حماقي في تحقيق مليون مشاهدة بأحدث أغنياته "واكلو الجو " في وقت صغير وبـ 5 أيام فقط من طرحها كما أنها تصدرت تريند يوتيوب.

تفاصيل الأغنية



ويذكر أن أغنية "واكلة الجو" هي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع تميم.

كلمات أغنية "واكلة الجو" لـ حماقي



أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار

واكلة الجو

اليوم بوجودها احلوّ

هفضل 100 سنة هنا لو

قدامي عينيها الحلوين دول

واخدة الناس

بالرقة وبالإحساس

أنا عيني عليها يا ناس

إيه اللي بتعمله فيا ده معقول

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار

أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها

والقمر يموت يبقى مكانها

واللي شافها مرة بيدمنها

مايصادفش نوم

وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها

لو مافيش مضايقة أنا هخطفها

خطفة م اللي هتحب تشوفها

مني كل يوم

واكلة الجو

اليوم بوجودها احلوّ

هفضل 100 سنة هنا لو

قدامي عينيها الحلوين دول

واخدة الناس

بالرقة وبالإحساس

أنا عيني عليها يا ناس

إيه اللي بتعمله فيا ده معقول

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة

واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة

ضرب نار دمار دي مش بتهدا

جامدة مش هزار

أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة

لأ بجد فينها وفين همّ

حد شاف جمال كده بالذمة

دايسة ع الزرار



تفاصيل ألبوم "هو الأساس" لـ محمد حماقي



ويضم ألبوم حماقي الجديد 10 أغنيات يتم طرحهم تباعًا وتعاون حماقي في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وعلى رأسهم الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين والذي كتب لحماقي أكثر من أغنية في هذا الألبوم، كما يتعاون حماقي مع وسام عبد المنعم وتوما.