نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال تقترب من انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم "فيها إيه يعنى؟" لـ ماجد الكدوانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر الفنانة ميمى جمال تصوير مشاهدها في فيلم الجديد الذي يحمل اسم "فيها إيه يعنى"، بطولة النجم ماجد الكدواني، وهو من تأليف وليد المغازى ومصطفى عباس ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي.

وتقدم ميمى جمال دورًا مهمًا في أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى.

وتعيش غادة عادل قصة حبي مع ماجد الكدوانى الذى يقدم دور محاسب متقاعد، ويشارك في بطولة الفيلم أسماء جلال، ميمى جمال، وعدد كبير من الفنانين،

تفاصيل فيلم وفيها إيه ياعني

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي ويظهر ماجد الكدواني ضمن أحداث الفيلم بشخصية محاسب متقاعد ويعيش قصة حب قديمة مع غادة التي تلعب دور ربة منزل، لكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنواتو

ويعتمد فيلم وفيها ايه يعني على عدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول والفيلم يركز بشكل مكثف على المشاعر والمواقف الإنسانية.

فيلم وفيها إيه يعني من بطولة غادة عادل وماجد الكدواني وأسماء جلال وميمي جمال وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في البطولة والفيلم من تأليف وليد المغازي ومصطفى عباس ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني