تعرف على موعد تصوير المسلسل التركي مزور النقود

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد صناع مسلسل التركي مزور النقود لتصوير أحدث أعمالهم الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "مزور النقود"، وسوف يتم التصوير بداية من شهر أغسطس القادم.



تعرف على شخصيات أبطال مزور النقود

ومن جانبه إنضم كل من الممثلَين التركيَين تيموتشين اسين وتشاغلار ارطغرل رسميًا لبطولة مسلسل “مزوّر النقود” الى جانب دينيز بايسال، بورتشين تيرزي اوغلو



كما انضم الممثل عثمان اكاش الى المسلسل بدور والد آدم (تيموتشين) وكارتال (تشاغلار).

سيلعب “تيموتشين اسين” دور آدم، أب لطفلين ورجل صادق ونزيه، يعمل في مصنع طباعة النقود ولكن مع مرور الوقت ونظام الحياة القاسي يتحوّل إلى مزوّر للنقود ومبيض أموال.

أما بورتشين تيرزي اوغلو في حال تعاقدت على الدور ستقدّم شخصيّة جانان، زوجة آدم وهي حارسة أمن.

تعرف على شخصية أرطغرل

أما تشاغلار ارطغرل سيلعب دور “كارتال” شقيق آدم وهو عكس شخصيّة شقيقه تمامًا وسيتقاطع طريقه مع “عائشة” التي ستلعب دورها دينيز بايسال وهي شرطيّة وصديقة مقربة لـ “جانان” وستبرز في المسلسل باعتبارها الشخصية الأهم في جميع الأحداث.

آخر أعمال تشاغلار أرطغرل

والجدير بالذكر آخر أعمال تشاغلار أرطغرل مسلسل غرفة الاستجواب، وهو مسلسل درامي بوليسي مكون من 10 حلقات، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أبطال مسلسل غرفة الاستجواب

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم تشاغلار أرطغرل، هازال كايا، بونجوك يلماز، ميليسا دونغيل، وغيرهم من الفنانين، المسلسل من تأليف نوراي أوسلو وميلاي إزنجين، إخراج دينيز يورولمازر