نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سلوك غريب" تامر أمين بعد تعرضه للسخرية: مش هتهون غير لما نطبطب على بعض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي تامر أمين، علي السخرية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية وذلك بسبب ظهورة بنظارة سوداء في برنامجه "آخر النهار"، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال تامر أمين خلال تقديم برنامجه: في حالة من حالات العنف والتجاوز والتعدي والاصطياد، ده موجود عند جزء من الناس، ومش عارف سببه إيه؟، موضحا: صعوبة الأوضاع المفروض تخلي الناس أحن على بعض، وقلبها على قلب بعض وكتفها في كتف بعض، مش تاكل وتعض وتهبش في بعض، سلوك غريب، ومحدش عارف يفسر السلوك العدواني اللي عند الناس، مش هتهون غير لما نطبطب على بعض مش لما نخلص على بعض".

واستكمل: امبارح بعض الفيديوهات ليا نزلت على السوشيال ميديا، وأنا طالع بنظارة شمس غامقة بسبب أني عملت عملية في عيني وشرحت ده في الحلقة، لأن الضوء المباشر في الاستوديو هيضرني ضرر بالغ، لقيت بعض التعليقات اللي على الفيديوهات ماشية في سكة إيه يا عم ده جاي يورينا جمال نضارته، ده واضح أن الشمس جامدة في الاستوديو وإني تنك، محدش افترض لـ لحظة أن عندي سبب.

وأستكمل حديثه قائلا: “لا أنا شخصيتي ولا تاريخي ولا العقل يقول كده، اكتشفت أن المزاج العام عند الناس هجومي، ألوش بكلمتين وبعدين يحلها الحلال، القصة صعبة ومش هتمشي وتعدي بالاصطياد لبعض كده، الحياة بتهون رغم صعوبتها بالطبطبة”.