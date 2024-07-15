نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاحب واقعة الصفع من محمد رمضان: لو كانت إيدي الشمال ناموسة فإيدي اليمين مرزبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الشاب كريم شلبي صاحب واقعة الصفع من محمد رمضان عن سعادته بمساندة الجمهور له بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو له، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وقال كريم شلبي: "شكرًا لكل واحد وقف معايا إذا كان بكلمة حلوة وطلع دافع عني، أنا اتكلمت واعترفت بخطأي لأن الاعتراف بالحق فضيلة، تاني حاجة أنا مطلعتش أتكلم في ولا قناة ولا فيديو لأني مش طالع أركب تريند زي ما بتقولوا لأني الحمد لله شبعان حب ناس وفلوس وعيني مليانة من صغري فمش محتاج أعمل تريند".

وأضاف: "اعتذار محمد رمضان على راسي بس عاوز اقول كام حاجه من غير كلام كتير.. فيه ناس بتتولد صغيرة وبتكبر وفيه ناس بتتولد صغيره وبتفضل صغيرة".

وأستكمل حديثه قائلا: "أنا كنت طالع اتبسط مش فارقة قرية مراسي من قرية لوتس، ومش هتكلم في حوار أنك قولت أنك طيرت الكاب والنضارة بسبب القـلم بس إبقى تقل إيدك شوية، وإن كانت إيدي الشمال ناموسة فإيدي اليمين مرزبة، وأنت بتقول أنك مرضتش تعمل محضر بس أنا اللي كنت هعمل فيك محضر بس قولت العفو عند المقدرة".