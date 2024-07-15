تامر حسني يهنئ سامو زين على أغنية "كارثة" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص نجم الجيل تامر حسني على تهنئة الفنان سامو زين على أحدث أغنياته التي طرحها من ألبومه الجديد "الحب" حيث هنأه على أغنية "كارثة" وذلك عبر خاصية التعليقات على منشور الفنان سامو زين الخاص بأغنية "كارثة".

حيث علق نجم الجيل تامر حسني قائلًا: "حبيبي وأخويا النجم الكبير سامو زين ألف ألف مبروك ربنا يوفقك يا حبيبي ويارب النجاح كله".

ليرد عليه الفنان سامو زين قائلًا: "الأسطورة التي لن تتكرر النجم الكبير تامر حسني أخي وصديقي وفناني المفضل دائمًا وأبدًا أشكرك على مباركتك أنت (الحب) وعلى كلامك يا حبيبي وألف مبروك على كل حاجة بتعملها يا تيمو".

وقام الفنان سامو زين بنشر تلك التعليقات عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "مباركة كبيرة من فنان كبير كل الشكر حبيبي على كلامك والمزيد من النجاح والتألق".

استوري سامو زين

تفاصيل أغنية "كارثة" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "كارثة" وتعد هي ثاني أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "كارثة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 209 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

كلمات أغنية "كارثة" لـ سامو زين

اي ده اي ده ده

ده بجد كارثة

وأنا على الباب

مستني فرصة

وده يتساب

لا ده حالة خاصة

بيسحر صدقوني

اي ده اي ده ده

ولا نص غلطة

في كده يا ناس

ده خبطني خبطة

قلبي خلاص

واقع في ورطة

ياريت بقي تلحقوني

جمال مش عادي

ده ايه الضحكة دي

ده هو في وادي

والباقي في وادي

لا بقي مش كده

ده ايه ده كل ده

ده بالشكل ده هتجنن كده

اي ده اي ده ده

ده معدي كله

امشي ازاي

من غير ما اقولو

إنه خلاص

خد عقلي كله

في قلبي ده ساب علامة

اي ده ايه ده ده

ده مفيش مقارنه

بين ده وبين

كل اللي زارنا

احنا خلاص

شايفين قمرنا

دي مبتحصلش ياما