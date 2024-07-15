نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح يروج لفيلمه الجديد "إكس مراتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد ممدوح عن فيلمة الجديد الذي يحمل اسم "إكس مراتي"، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر محمد ممدوح بوستر الفيلم وعلق عليه قائلا: “24 يوليو في جميع دور العرض في مصر وأول أغسطس في الوطن العربي”.

تفاصيل فيلم إكس مراتي

ويظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية، ويظهر محمد ممدوح، بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق.

وتظهر أمينة خليل بشخصية امرأة تمتلك بيوتي سنتر، وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد ومحمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي.

تدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

أبطال فيلم إكس مراتي

فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.