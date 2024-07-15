رانيا فريد شوقي: لم يزعجني غيابي عن موسم رمضان 2024.. ولهذا السبب لم أشارك في "المداح 4"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها لم يزعجها أبدًا عدم المشاركة في الموسم الرمضاني، بل على العكس حمدت الله على أنه جعلها تقضي أكبر وقت ممكن مع والدتها قبل وفاتها فلم تنشغل بأي أعمال أو تحضيرات في ذلك الوقت.

وأصافت في تصريحات صحفية: “أما بالنسبة لمسلسل (المداح) فلم تشارك فيه لأن شخصية أحلام التي قدمتها في الجزء الثالث من المسلسل قد انتهت ولم يكن لها أي امتداد درامي، وإذا كان هناك خط درامي للشخصية بالتأكيد كنت سأنضم لأبطال الجزء الرابع بالطبع".

وعن عشقها لأدوار الفتاة الشعبية قالت: “أعتقد أنني أحبها لأن والدي من حي السيدة زينب الشعبي، ويحمل صفات وجدعنة أولاد البلد، ويحب الموروثات الشعبية، وزرع فينا حب هذه الشخصيات، كما أنني لست منفصلة عن الناس لأن الفنان كي يجيد تقديم أدواره المتنوعة، لا بد أن يعايش الواقع بكل مستجداته وتجسيد شخصية الفتاة الشعبية تحتاج إلى إتقان ومهارة عالية من الفنان”.

وعن الدور الذي تحلم بتأديته أشارت إلى أنها تطمح في تقديم دور أم لأحد الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وذلك لطرح كل التفاصيل التي تخص هذه الفئة التي تؤثر في المجتمع وأيضًا كنوع من التوعية والدعم للأب والأم، فلقد شعرت بمعاناتهم وآلامهم من خلال عضويتي في إحدى المؤسسات الخيرية.